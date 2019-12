Inspeção deteta ilegalidades no pagamento a médicos

A Inspeção Regional da Administração Pública (IRAP) detetou várias irregularidades no pagamento dos suplementos das carreiras médicas nas Unidades de Saúde de Ilha (USI) e no Centro de Oncologia dos Açores (COA), na sequência de uma auditoria realizada em 2016.





No seu relatório, encaminhado para a Secção Regional do Tribunal de Contas (TdC), além de outros departamentos do governo, a IRAP aponta a existência de pagamentos de suplementos atribuídos numa base de 14 meses e não 12 meses por ano, como seria correto, exortando, por isso, os respetivos conselhos de administração (CA) a notificar os médicos em causa para reporem os montantes recebidos indevidamente, sob pena dos responsáveis que determinaram os processamentos poderem vir a ser responsabilizados.







