Inscrições abertas para a noite de marchas das Festas da Praia 2019

As inscrições para o desfile de Marchas Populares, no âmbito das Festas da Praia 2019, decorrem de 2 a 5 julho.

As marchas interessadas em integrar esta noite podem inscrever-se através do endereço de correio eletrónico: geral@praiacultural.pt . Após o término das inscrições decorrerá uma reunião com as marchas para efeitos de articulação da ordem das mesmas, explica nota de imprensa. O desfile de Marchas Populares está agendado para o dia 7 de agosto.





As Festas da Praia, subordinadas este ano ao tema “Lendas da Maresia”, decorrem de 02 a 11 de agosto, sendo uma aposta do município na dinamização da vertente cultural.