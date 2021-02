Inauguradas obras de beneficiação do edifício da junta de freguesia do Cabouco

Foram inauguradas, no passado sábado, as obras de beneficiação e de modernização do edifício da junta de freguesia do Cabouco. A cerimónia foi reservada ao executivo da Junta, devido à pandemia e, contou com a presença da presidente da autarquia da Lagoa, Cristina Calisto.