Inauguração da Gare Marítima de São Roque do Pico é "dia histórico", diz Bolieiro

“Hoje é um dia que trata do futuro, mas que faz história para São Roque do Pico, para a ilha, para o Triângulo e para os Açores”, afirmou José Manuel Bolieiro, na cerimónia de inauguração da Gare Marítima de São Roque do Pico, num investimento de cerca de quatro milhões de euros.

Além de sublinhar que o investimento permitirá melhorar as condições de circulação marítima entre as ilhas do Faial, Pico e São Jorge, o chefe do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) destacou que o terminal vai dar "melhores condições de segurança e de conforto" aos passageiros, numa época alta de grande circulação.

"E hoje fazemos história por causa do futuro, porque também vamos hoje dar corpo, através da inauguração de uma ligação marítima, há muito reclamada, desde o Pico às Velas de São Jorge", sublinhou o presidente do Governo açoriano.

A obra foi iniciada com um projeto do anterior Governo Regional do PS, tendo José Manuel Bolieiro anunciado que o ordenamento da orla costeira será agora "trabalhado ‘à posteriori’".

"Em bom rigor um processo de planeamento estrutural teria permitido primeiro este plano e depois esta realização", assinalou José Manuel Bolieiro, para quem "o desenvolvimento não se faz com o adiamento", mas com "planeamento e com uma cronologia de realizações bem tratada".

Neste sentido, o presidente do Governo Regional lembrou que já foi lançado pela empresa Portos dos Açores um estudo prévio para a proteção da orla costeira de São Roque.

"Posteriormente, faremos a escolha do projeto de execução e lançaremos a empreitada como esperamos, a partir do primeiro trimestre de 2023, para ordenar essa orla costeira em São Roque do Pico, visando um novo entendimento, relativamente à realidade insular que somos no contexto da nossa integração, não apenas nacional, mas europeia, e com a possibilidade, de solidariamente, contar com cofinanciamento comunitário", disse.

O edifício hoje inaugurado tem zonas distintas para o desembarque e embarque de passageiros e espaços específicos para o posto de informação turística e para as empresas de rent-a-car.

Este novo edifício, equipado com rede de acesso a internet/Wi-Fi, tem uma área de 758 metros quadrados e tem uma maior capacidade de estacionamento para veículos ligeiros, táxis e autocarros.