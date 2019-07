IN Lagoa com cartaz fechado

O cartaz do evento IN Lagoa, que irá decorrer no dia 17 de agosto, no Convento de Santo António, na freguesia de Santa Cruz, tem já o seu cartaz fechado.

Além da artista cabeça de cartaz Jéssica Campos e do grupo musical “All You Can Swing”, que atuará no claustro do Convento, num ambiente intimista, estão já confirmadas as presenças de dois DJs para animar a noite.





O DJ Ekko atuará, assim, no palco claustro, e o DJ Pedro Almeida, no palco secundário, instalado no jardim do Convento.





Refira-se que a cantora brasileira Jéssica Campos, ex-participante do X Factor Portugal e do Ídolos Brasil, atuará em ambos os palcos do evento.





De acordo com nota de imprensa IN Lagoa é uma festa temática, inspirada nos elementos da natureza, em que todos os anos, o Convento de Santo António e o seu jardim privilegiará, de forma alusiva, um destes elementos.





Este primeiro ano, a água será o destaque da festa, que se pretende evocar não só através de toda a decoração, mas também do dress code obrigatório da festa.