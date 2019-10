‘Imprópria’ presta homenagem a Clarisse Canha da UMAR/Açores

A 1ª edição da Imprópria – Mostra de Cinema de Igualdade de Género que começa hoje na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, numa organização da Associação Silêncio Sonoro, vai homenagear três mulheres, entre elas Clarisse Canha, responsável pela implementação da UMAR nos Açores.

Uma homenagem que para Clarisse Canha “apraz-me muito porque a ‘Imprópria’ como projeto é uma grande mais-valia, inclusive pelo nome porque no âmbito do trabalho feminista apercebemos que há uma realidade em que muitas vezes o feminismo, a ação e as ideias, não são bem aceites”, disse, explicando que “por vezes podemos atribuir alguns conceitos ao feminismo e o conceito de ‘Imprópria’ também porque no fundo condiz e tem a ver com uma realidade em que a ação feminista vai ao encontro a realidades, conceitos e práticas que o feminismo contraria, então é como se não fosse próprio”.







