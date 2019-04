As mais lidas

De acordo com nota da entidade, o aviso amarelo devido à chuva decorre até às 18 horas e o aviso relativo ao vento sinaliza o período entre 15 horas e as 20 horas.

As ilhas do Corvo e das Flores, estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e vento, informou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

