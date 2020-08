Ilhas de São Miguel e Santa Maria sob aviso amarelo devido a chuva forte

O aviso amarelo vigora para as duas ilhas do grupo oriental dos Açores entre as 21:00 de hoje (hora local, 22:00 em Lisboa) e as 09:00 de sexta-feira, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esclarecendo que o mau tempo é causado por “uma depressão com um sistema frontal associado, localizada a noroeste e com deslocamento para leste”.

Em nota de imprensa, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) aconselha a limpeza dos sistemas de drenagem e recomenda à população que evite circular sem necessidade.

O aviso amarelo é emitido em casos de "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica", explica o IPMA.

É o segundo menos grave de uma escala de quatro cores, que passa pelo verde, amarelo, laranja e vermelho, numa ordem crescente de gravidade.