Ilha Lilás começa hoje na Terceira

O XXI Além Mar Rali Ilha Lilás, organizado pelo Terceira Automóvel Clube, começa esta sexta-feira à noite (21h00), com o 7,5 quilómetros da prova especial de classificação Biscoitos Rota do Verdelho a encontrar o primeiro líder da corrida.

A prova terceirense termina no sábado, com as restantes oito classificativas: duplas passagens por Hyundai i20 Serra do Cume (9,16 quilómetros) e Hyundai i30 Salga (6,63) da parte da manhã; e Hyundai i20 Ginjal (7,56) e Hyundai i30 Barro Vermelho (10) da parte da tarde.

A cerimónia de pódio está prevista para as 16h45.

Ao todo, a caravana regional terá pela frente 74,20 quilómetros de provas especiais de classificação cronometrados ao segundo, de um total de 218,56 quilómetros.

Rafael Botelho (Skoda Fabia R5) é o líder do CAR com 65 pontos, mais três que a dupla que se segue: o bicampeão açoriano Luís Rego Júnior (Skoda Fabia Rally2 Evo) e o Rúben Rodrigues (Citröen C3 Rally2), segundos classificados ex-aequeo. A prova terceirense contará ainda com o Citröen C3 Rally2 de Pedro Antunes.

Nota para o regresso de Bruno Tavares (Citröen C2 R2 Max), que irá tentar regressar à liderança das 2 Rodas Motrizes, perante a ausência do atual primeiro classificado, o veterano Rui Torres.