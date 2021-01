Ilha do Corvo em isolamento enquanto população é testada

No seguimento do caso positivo de infeção por SARS-CoV-2 identificado ontem, dia 22 de janeiro, na ilha do Corvo, e tendo em conta as especificidades próprias da mais pequena ilha da Região Autónoma dos Açores, nomeadamente os limitados recursos materiais e humanos de saúde, a Autoridade de Saúde Regional recomenda:

• O confinamento de toda a população da ilha do Corvo até terminar a testagem de despiste rápido já iniciada e a que, posteriormente, será realizada por RT-PCR a todos os contactos próximos de alto risco já identificados;

• O contacto com a Linha Saúde Açores – 808246024 - perante sintomatologia sugestiva de infeção pelo novo coronavírus: febre, tosse, dor de garganta, cansaço, dores musculares, falta de ar ou dificuldade respiratória, congestão e corrimento nasal, perda de olfato, perda de paladar e diarreia;

• O cumprimento das medidas básicas de segurança: uso da máscara, distanciamento físico e higienização ou desinfeção das mãos.

• Não são recomendados ajuntamentos na via pública nem nas habitações de cada um.