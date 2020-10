Ilha de São Miguel regista 9 novos casos e 1 recuperação

Foram diagnosticados um indivíduo do sexo masculino, de 34 anos, e dois indivíduos do sexo feminino, de 20 e 25 anos, não residentes na Região e provenientes de ligação aérea com território continental português, que realizaram teste de despiste ao SARS-CoV-2 prévio ao embarque com resultado negativo e cujo teste efetuado após o sexto dia produziu resultado positivo.

Outro caso identificado reporta-se a um indivíduo do sexo masculino, de 60 anos, residente na Região, que, por apresentar sintomas, foi testado para COVID-19, com resultado positivo, estando internado no Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta de Delgada.

No âmbito da investigação epidemiológica deste caso, foram diagnosticados cinco casos positivos, correspondentes a contactos de alto risco, que estão em isolamento, designadamente um indivíduo do sexo masculino, de 37 anos, e quatro indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas entre 42 e 56 anos.

Verifica-se a recuperação de um indivíduo do sexo masculino, de 26 anos, elevando para 222 os casos recuperados na Região.

Assim, até ao momento, foram detetados na Região 351 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, verificando-se atualmente 64 casos positivos ativos, dos quais 39 na ilha de São Miguel, 12 na ilha Terceira, um na ilha Graciosa, quatro na ilha do Pico, cinco na ilha do Faial, dois na ilha de Santa Maria e um na ilha das Flores.

As medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social.