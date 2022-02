IL vota a favor de Orçamento se endividamento for reduzido entre 15 a 20 ME

Em declarações à Lusa, Nuno Barata explicou que votará a favor do Orçamento dos Açores se houver uma diminuição daquela ordem de grandeza nos 170 milhões de euros de endividamento previstos na proposta entregue pelo Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) no parlamento açoriano.

A IL tem um acordo de incidência parlamentar com o PSD e a coligação de direita do governo dos Açores, que representa 26 deputados na Assembleia Legislativa Regional, precisa de mais três parlamentares para ter maioria absoluta.

Em outubro, ainda perante a anteproposta do Orçamento Regional, Nuno Barata anunciou que pretendia votar contra caso não fosse reduzido “o plano e o nível de endividamento” para cerca de metade dos cerca de 300 milhões de euros então inscritos no documento.

A proposta final do Governo, entregue no parlamento em 02 de novembro, contemplou uma redução de 42% no endividamento, que desceu dos 295 milhões de euros para os 170 milhões de euros, segundo revelou na ocasião o subsecretário regional da Presidência.

A mesma proposta aponta para um Orçamento Regional dos Açores para 2022 de dois mil milhões de euros, 800 milhões dos quais destinados ao investimento.

Nesse dia, o líder da Iniciativa Liberal/Açores considerou que a proposta de Plano e Orçamento Regional para 2022 era uma “boa base” para dialogar, mas não “suficiente” para um voto favorável.

A direção Nacional do Chega pediu na quarta-feira à estrutura açoriana para retirar o apoio ao Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), mas, hoje, alegando estar em diálogo com o líder André Ventura, o deputado único do partido, José Pacheco, disse que “nada está fechado e tudo pode acontecer” devido às negociações em curso quanto ao Orçamento Regional, que começa a ser debatido no parlamento açoriano na segunda-feira.