IL quer revisão da lei de financiamento do ensino superior

O cabeça de lista da Iniciativa Liberal (IL) pelos Açores nas eleições para a Assembleia da República do próximo dia 30 de janeiro, Pedro Ferreira, defendeu uma revisão da lei de financiamento do ensino superior para “acabar, definitivamente, com as discriminações” e para “criar um sistema de majorações à insularidade e tripolaridade” da Universidade dos Açores (UAc).

Citado em nota de imprensa quando falava em Angra do Heroísmo à saída de uma reunião com o presidente da Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente da Universidade dos Açores, Alfredo Borba, o candidato liberal lamentou também o que considera ser “a falta de vergonha ou o desespero absoluto” que graça entre algumas candidaturas às eleições, apelando a que “os eleitores que ainda valorizam alguma seriedade e verdade na política estejam atentos”.

Sobre este assunto, Pedro Ferreira afirmou que “tem-se ouvido falar muito em amizades, em amigos do peito e em grandes amigos dos Açores, dizendo que os governos socialistas da República resolveram todos os problemas dos Açores... Isto não faz qualquer sentido, quando, inclusivamente, o Presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, foi padrinho de um acordo financeiro de 1,2 milhões de euros, entre o Ministro do Ensino Superior e o Reitor da Universidade, acordo que nunca foi pago; quando foi este mesmo Ministro do Ensino Superior, deste mesmo Governo socialista de António Costa, que excluiu a Universidade dos Açores de aceder a fundos comunitários em pé de igualdade com as demais universidades públicas nacionais e quando foi este mesmo Ministro, deste mesmo governo socialista de António Costa, que criou uma regra que impede as universidades dos Açores e da Madeira de acederem diretamente aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência”, concluiu.