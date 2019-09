III Triatlo Trilhos da Lagoa com recorde de inscritos

Decorre domingo, 8 de setembro, a 3ª edição do Triatlo Trilhos da Lagoa, este ano com o recorde de inscritos.

O evento, que irá unir a frente marítima do concelho lagoense, com as modalidades de natação, BTT e corrida, contabiliza mais de meia centena de inscritos, adianta nota de imprensa.





Refira-se que a prova de adultos será constituída por 500 m de natação em águas abertas no Porto da Caloura, a prova de BTT que decorrerá entre o Porto da Caloura e a Praça D. Amélia, na freguesia do Cabouco, numa extensão de 20 km e 10 km de corrida, que irá fazer a ligação entre a freguesia do Cabouco e do Rosário, sendo a meta no Portinho de São Pedro.





A prova na categoria jovem irá proporcionar aos atletas até aos 14 anos uma experiência nesta modalidade, sendo que poderão participar neste triatlo quer individualmente quer por equipas. As equipas poderão ser mistas e a classificação será única, não havendo distinção de escalões.





A grande novidade desta 3ª edição do Triatlo Trilhos da Lagoa será o Plogging, uma atividade “consiste em correr ou caminhar enquanto se apanha lixo ao longo do percurso. Esta é uma atividade de cariz gratuito em que qualquer pessoa poderá participar. À semelhança da edição anterior, é também permitida a participação em apenas uma modalidade”, explica a mesma nota.