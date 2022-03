III Semana dos Direitos Humanos pretende refletir sobre a liberdade

“Teremos liberdade para escolher?”, é a temática da III Semana dos Direitos Humanos, que decorre entre hoje e 10 de dezembro, levada a cabo pela Cresaçor.

O tema deste ano surge com uma interrogação, precisamente para nos desfiar a pensar sobre a nossa “existência enquanto pessoas e sobre o papel que temos na sociedade açoriana e se esta liberdade existe”, disse Ana Silva, diretora de projetos da Cresaçor, explicando que esta liberdade pode ser em múltiplos aspetos como “na circulação, no direito a ser quem queremos ser (...) e é fazer-nos questionar sobre todas estas dimensões que estão associadas à liberdade. Este é um evento de agitação, de consciência, de narrativas”. “É uma forma de trazermos à discussão temas que são fraturantes na nossa sociedade, como são as questões das acessibilidades, como é o direito a migrar, como é a deportação”, salientou Ana Silva.

A Semana dos Direitos Humanos acontece no final do ano mas é o “resultado de todo um ano, de grande luta de todos nós e que acaba por culminar numa semana que nos coloca a refletir mas agindo e agindo com diversas iniciativas, em diferente geografias e espaços. É através dessa agitação que queremos, não só promover a reflexão como abrir caminho para novas discussões”, sublinha.

A programação deste ano conta com atividades em seis ilhas dos Açores, o que permite à organização “diversificar a mensagem que queremos passar, não só pela presença da Cresaçor nos espaços mas também pela voz de emigrantes e de entidades que se associaram a nós e que nos diferentes locais trarão esses temas à discussão. Por exemplo, nas ilhas do Corvo, Graciosa e Santa Maria “temos emigrantes que serão os guias de um Roteiro Intercultural que passa por mostrar os locais, os espaços que caracterizam e identificam esses emigrantes”, afirmou Ana Silva. A ante-estreia do documentário 'Novos Vizinho' vai percorrer as ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, “e conta a história de uma imigrante que veio para os Açores e de um açoriano que depois de estar 60 anos na Venezuela regressa aos Açores. São estas histórias que marcam a imigração, a emigração, os refugiados, a deportação, que trazemos à discussão durante esta semana”. ‘O Azorean Refugee Act’ é um programa televisivo que conta com diferentes vozes, como a Alta Comissária para as Migrações, e outras entidades, “onde se irá falar do vulcão dos Capelinhos, do passado e presente dos refugiados, dos refugiados climáticos e olhar para a legislação portuguesa e perceber se existe uma lei que salvaguarda este tipo de movimento forçado”.