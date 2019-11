III São Silvestre da Cidade de Lagoa a 28 de dezembro

O CDOL - Clube Desportivo Operário de Lagoa, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa, vai organizar a III São Silvestre da Cidade de Lagoa, no dia 28 de dezembro.

Integrado no Campeonato de Estrada da Associação de Atletismo de São Miguel, este evento desportivo tem a finalidade de estimular a prática desportiva como elemento de promoção de saúde e da qualidade de vida, para a população em geral.





De acordo com com nota de imprensa, João Vieira e Vera Santos, atletas de marcha do Sporting e da seleção nacional serão novamente os embaixadores da corrida. João Vieira foi medalha de prata no último Campeonato do Mundo no Qatar.





Tratando-se de um evento com cariz comunitário, a prova irá abranger competições em vários escalões, nomeadamente com um circuito de benjamins e desporto adaptado, infantis, iniciados e juvenis e, uma caminhada para a família.





A corrida principal da III São Silvestre da Cidade de Lagoa terá um total de 7,5km em estrada, é destinada a atletas federados e não federados de ambos os sexos, nos escalões de juniores, seniores e veteranos.





Em todas as provas a inscrição é gratuita, sendo opcional o pagamento de kits de participação e camisolas técnicas.





As inscrições podem ser feitas online, até ao dia 26 de dezembro, através da link https://www.prozis.com/pt/pt/evento/iii-sao-silvestre-de-lagoa-acores da página da autarquia ou através das redes socais do CDOL.





Saliente-se que a III São Silvestre da Cidade de Lagoa terá início às 17 horas e a concentração está agendada para as 15 horas, no Tecnoparque da cidade.





A par da prova, adianta nota de imprensa, estará montada uma pequena feira, no Expolab, relacionada com o evento, onde estará em exposição a medalha do 2º classificado no Campeonato de Mundo de Marcha, João Vieira. Além disso, nesse local, os atletas poderão desfrutar de uma massagem antes e depois da corrida.





Citado na mesma nota, o vereador da área do desporto da Câmara Municipal de Lagoa, Nelson Santos, afirma que este é o verdadeiro exemplo de evento, “cuja génese partiu da autarquia e de um clube local em 2016 e que evoluiu para um evento âncora do município, que pretende celebrar o desporto como hábito de vida, juntando praticantes ocasionais e federados e respetivas famílias, num evento aberto à participação de todos e com elevada componente social”.





De acordo com o vereador, a caminhada/corrida, seja em trilhos ou nos centros habitacionais, “constituem-se como as modalidades com maior número de praticantes num concelho que, ao longo dos anos, se tende a afirmar como palco ideal para a promoção deste tipo de atividade, seja pela cada vez mais frequente implementação de provas regionais e nacionais no nossos trilhos, seja pelas intervenções estruturais levadas a cabo como o rebaixamento de passeios ou intervenção na ciclovia ou melhoramento da rede de trilhos.”