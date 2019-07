III Festa do Livro dos Açores visitável até 4 de agosto em Ponta Delgada

A III Festa do Livro dos Açores, iniciativa da Câmara Municipal e da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, abriu esta sexta-feira e poderá ser visitada até 4 de agosto, entre as 18h00 e as 23h00, no passeio marítimo em frente às Portas da Cidade.

Com entrada livre, na Festa do Livro podem adquiridas várias obras literárias a preços especiais e apreciada animação musical diversa.



A inauguração, presidida pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Humberto Melo, contou com uma sessão em que testemunharam autores dos novos livros de 2019, a maioria dos quais lançados pela Letras Lavadas e pela Leya Livraria.

Foram eles, Osvaldo Cabral (Os Açores e os Novos Media), Laureano Almeida (Ao Som do Búzio), Pedro Pascoal (Insulana – Vol. LXX), Almeida Maia (A Viagem de Juno), André Viveiros (Liberalismo e Municipalismo: O caso do extinto concelho das Capelas), Carlos Tomé (O Bracinho), Mota Amaral (Os Açores, Portugal e a União Europeia), Virgílio Vieira (Entre Silêncios), Brandão da Luz (Os Açores na Filosofia e nas Ciências), Lino Fraga (Com o Corvo no Coração), Urbano Bettencourt (A Garganta Inflamada), José Andrade (John Correia – De aprendiz de canalizador a Presidente do Senado), Helena Lourenço (Escola Secundária Domingos Rebelo: À Luz dos Novos Tempos), Eleanora Duarte (Flor e Fúria), Creusa Raposo (Arrifes: Detentores de Património Cultural), José de Mello (Livramento, Memória e Identidade), Leonor Sampaio (Pouca Terra, Companhia das Ilhas), João Freitas (O Azevedo das Forças), Maura Fernandes (A Queda do Véu) e Ana Isabel D’Arruda (A Estrela Alegria e os seus 10 amigos).

Humberto Melo deixou uma palavra de saudação aos escritores e agradeceu a todos os que tornaram possível a realização da Festa do Livro: "uma iniciativa que a Câmara Municipal vai continuar a promover para elevar ainda mais Ponta Delgada em termos culturais e privilegiar os livros de autoria, temática ou edição relacionadas com os Açores", adiantou.

A terceira edição da Festa do Livro dos Açores alia, este ano, os livros à música. Assim sendo, os visitantes interessados poderão assistir a várias atuações musicais até 4 de agosto.