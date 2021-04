Igreja determina suspensão de celebrações com fiéis nas ouvidorias do Nordeste e Vila Franca do Campo por causa do agravamento da pandemia

As celebrações religiosas das Ouvidorias do Nordeste e de Vila Franca, ficam, a partir deste fim-de-semana e, por tempo indeterminado, canceladas com exceção de funerais nos quais só poderão participar familiares muito próximos, informa uma carta enviada a todo o clero da ilha pelo Vigário Episcopal da Vigararia Nascente.

“Na qualidade de Vigário Episcopal é do meu entender que devemos suspender todas as celebrações na nossa Ilha, com início já neste fim-de-semana e até novas orientações” afirma o cónego Adriano Borges, determinando que nas Ouvidorias do Nordeste e de Vila Franca, “ficam, desde já e sine die, canceladas todas e quaisquer Celebrações”.

O sacerdote lembra que as “notícias e relatos dos últimos dias são verdadeiramente preocupantes” no que se refere ao aumento do número de casos e à sua transmissibilidade e, por isso, “seria de uma enorme irresponsabilidade que as paróquias da nossa Ilha de S. Miguel, continuassem a promover `eventos´ que implicam ajuntamentos”, referindo-se “à celebração das Eucaristias semanais e Dominicais, bem como das demais Celebrações”.

“A nova estirpe ataca de uma forma avassaladora e todos devemos ter os máximos cuidados e de sermos responsáveis”, afirma o sacerdote na carta que escreveu ao clero da ilha procurando, uma vez mais, que a Igreja esteja na primeira linha do combate à pandemia, que pela segunda vez consecutiva atingiu fortemente a maior ilha do arquipélago.