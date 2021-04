Dia 18 de abril

IAC organiza conferência online "Angra do Heroísmo, Cidade Património Mundial da Unesco"

O Instituto Açoriano de Cultura, organiza no próximo domingo, dia 18 abril, pelas 18h00, uma conferência online, intitulada: “Angra do Heroísmo, Cidade Património Mundial da Unesco”, numa parceira com a AGITA (Associação de Guias de Informação Turística dos Açores), no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.