Hotéis e alojamento local nos Açores "com abrandamento na procura"

"Existiam boas perspetivas. O fim de ano estava com bastante procura. Mesmo o Natal, uma época na hotelaria em São Miguel que não é muito procurada, também já notava alguma procura. Mas, com as novas restrições devido à situação pandémica, já há alguns cancelamentos e abrandou a procura", afirmou à agência Lusa o delegado nos Açores da Associação da Hotelaria de Portugal, Fernando Neves.

Fernando Neves assinalou que, neste momento, a situação é "indefinida" por causa do aumento de número de casos de covid-19 que voltou a implicar "algumas restrições nas viagens" para os turistas.

"Neste momento há uma indefinição, alguns cancelamentos e a procura abrandou. Vamos ver qual é a evolução, embora as perspetivas não sejam as melhores ao nível da situação dos mercados emissores", explicou.

O delegado nos Açores da Associação da Hotelaria de Portugal admitiu que, se a situação pandémica não tivesse piorado, a taxa de ocupação na hotelaria nos Açores poderia "estar acima dos 80%, sobretudo ao nível da passagem de ano, nomeadamente em Ponta Delgada", na ilha de São Miguel.

"Depois de um certo otimismo no verão, com as novas restrições volta a preocupação", sustentou Fernando Neves.

À Lusa, o delegado nos Açores da Associação da Hotelaria de Portugal assinalou que "outubro e novembro até correram bem, assim como os meses de verão".

Embora não tivessem sido atingidos valores de 2019, estavam com “taxas de ocupação muito interessantes", indicou.

"Notava-se alguma dinâmica na procura pelo destino Açores. Agora esperemos que seja um interregno rápido para que, a partir do segundo trimestre, as coisas estejam normalizadas", sustentou.

O presidente da Associação do Alojamento Local dos Açores, Rui Correia, apontou também para a existência de "alguns cancelamentos essencialmente para a passagem de ano" de turistas provenientes do exterior da Região, sublinhando que, para já, a situação da pandemia de covid-19 no arquipélago "parece estar minimamente controlada", sem cancelamento das festividades e com "uma aposta clara de todas as câmaras municipais em manterem os seus programas" para esta altura do ano.

"Mas, temos que ter consciência que a pandemia deixou as suas marcas em termos psicológicos. As pessoas têm receio e o reforço da vacinação está aí, mas poderá não ser suficiente para que as pessoas continuem a viajar", lembrou.

O presidente da Associação do Alojamento Local dos Açores referiu que "há que ter em linha de conta que o mercado que ajudou numa certa recuperação durante o verão foi o nacional", mas "o país não está a dar sinais de que a pandemia estabilize, com os casos a subirem constantemente".

"Isso poderá levar a algumas restrições com consequências nas reservas", acrescentou.

Segundo Rui Correia, os cancelamentos "afetam essencialmente reservas dos alojamentos que estão inseridos numa malha mais urbana, porque os alojamentos que estão situados "em ilhas com cariz mais rural", estão "em plena época baixa e estão a tentar apostar no mercado de alojamento de médio e de longo prazo".

Nestes alojamentos situados em zonas mais rurais "esperemos que não sejam afetados" por estas novas restrições nos mercados emissores de turistas, sublinhou.

"Estamos a encarar tudo o que se está a passar neste momento a nível europeu essencialmente com alguma apreensão", disse ainda.

De acordo com Rui Correia, "já se sente alguns cancelamentos" e outros turistas perguntam sobre "as condições de cancelamento".