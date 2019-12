Hospital de Ponta Delgada com novo horário de visitas

Assim o horário geral para as visitas aos doentes internados passará a funcionar em dois períodos: das 12h30 às 14h30 e das 18h30 às 20h00.



Segundo o HDES, este horário foi elaborado de modo a salvaguardar a necessidade de repouso do doente e o período necessário para os cuidados e tratamentos de que é alvo.



Acrescenta ainda que o doente continuará a ter direito a um acompanhante das 12h00 às 20h00, de modo a contar com a sua participação no seu processo de recuperação, bem como na prestação de cuidados Por outro lado, lembra que, quer se trate de visita ou de acompanhante, só podem permanecer junto do utente duas pessoas em simultâneo.