A conquista da Taça de Portugal de futebol feminino pelo Sporting, equipa orientada pela treinadora micaelense, Mariana Cabral, vai estar em destaque na edição de hoje de Hora de Jogo. O jornalista Arthur Melo e o comentador Nuno Barroso vão ainda abordar a prestação do Fontinhas no Campeonato de Portugal. A edição de hoje, a última da época 2021/2022, vai contar com a presença do jornalista Nuno Martins Neves, do jornal Açoriano Oriental, para um resumo à época que agora finda.