Homem em liberdade condicional viola mulher

O anúncio de um reforço de 26 polícias para os Açores é outro dos assuntos desta edição, assim como a autorização dada pelo governo regional a um hotel de cinco estrelas em São Vicente Ferreira, e a adjudicação da ligação entre as avenidas D. João III e João Bosco Mota Amaral.

O número recorde de passageiros de cruzeiros nos Açores em 2018 é a notícia com destaque fotográfico na capa.

Na primeira página, ainda a notícia de que o CDS e o PPM vão tentar revogar a alteração ao Estatuto do Aluno, aprovada no parlamento, que introduz aulas de apoio nas férias para os alunos com negativas.

O Desporto dá conta que o Santa Clara nunca ganhou um jogo ao Benfica.