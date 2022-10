De acordo com comunicado da Polícia Judiciária, "para a concretização dos atos sexuais de relevo, o abusador aproveitou-se da relação de proximidade e de confiança que mantinha com os familiares das vítimas".







Os factos ocorreram "numa Ilha do triângulo do Grupo Central do Arquipélago dos Açores", diz ainda a PJ.







O detido, com 56 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando submetido à medida de coação de prisão preventiva.