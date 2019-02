Homem detido na Terceira por tráfico de estupefacientes

As mais lidas

Refira-se que a investigação contou com a colaboração da GNR.

De acordo com comunicado, a detenção ocorreu no decurso de uma investigação levada a cabo na ilha Terceira, em que foram realizadas diversas buscas e apreendido pólen de haxixe suficiente para cerca de mil e seiscentas doses individuais. O detido, de 19 anos de idade, sem ocupação laboral, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas coativas tidas por adequadas.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP da Praia da Vitória, localizou e deteve um homem, suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

