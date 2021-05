Homem detido na posse de um quilo e meio de estupefaciente

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores identificou e deteve um homem, fortemente indiciado da prática do crime de tráfico de estupefacientes.



De acordo com comunicado, a detenção ocorreu na ilha de São Miguel, no contexto de uma operação policial realizada no âmbito de uma investigação em curso, da qual resultou a "apreensão de quinze mil e quinhentas doses individuais de uma substância de estupefaciente, recentemente criminalizada, integrada na classe das catinonas sintéticas, conhecida entre os consumidores locais como 'branca sintética'".



Ao arguido, foi anteriormente apreendido cerca de um quilo da mesma substância, numa altura em que esta não constava nas tabelas do Decreto de Lei sobre a tráfico e consumo de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas.





O detido de 32 anos, será presente às competentes autoridades judiciárias, para aplicação das adequadas medidas de coação.