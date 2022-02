Homem de 54 anos morre em acidente de trabalho na Povoação

Segundo fonte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Povoação, a morte resultou da queda de uma altura considerável no decurso de uma obra numa moradia localizada à beira-mar. O homem, apurou o Açoriano Oriental, terá caído de uma escada quando executava trabalhos num beiral de telha.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o trabalhador ainda estava com vida, tendo sido encaminhado para o Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, mas não resistiu aos ferimentos e aqui acabou por ser declarado o óbito.



“Fizemos os procedimentos adequados para situações de queda e o homem chegou ao hospital ainda com vida, mas lá acabou por falecer”, realçou fonte dos ‘soldados da paz’ a este jornal.

A situação mobilizou uma equipa dos bombeiros composta por seis elementos e uma viatura, bem como a intervenção da Polícia de Segurança Pública.



Pai de dois filhos e residente na Lomba do Alcaide, o indivíduo em questão era colaborador da Câmara Municipal da Povoação e um antigo atleta do Mira Mar Sport Clube.

No seu sítio do Facebook, esta coletividade manifestou o “enorme pesar” pelo sucedido e prestou uma sentida homenagem ao ex-atleta. “(...) Parte assim de forma prematura, com uma vida imensa para viver e sonhos por concretizar. Que Deus te guarde num lugar especial e que lá no céu continues a marcar muitos golos, tal como o fizeste ao serviço do nosso Mira Mar”, pode ler-se na mensagem.