Holanda venceu pela quinta vez o concurso

A Holanda venceu no sábado, pela quinta vez, o Festival Eurovisão da Canção, com o tema “Arcade”, interpretado por Duncan Laurence, que era o favorito à vitória de acordo com a média de várias casas de apostas.

A Holanda, que venceu pela última vez há 44 anos, foi o país que obteve maior pontuação (492 pontos), atribuída pelos espetadores de cada país e pelos júris nacionais dos 41 países que participaram na edição deste ano, embora apenas 26 canções tenham competido na final.

A final da 64.ª edição do Festival Eurovisão da Canção decorreu hoje à noite em Telavive e foi transmitida em direto em todo o mundo.

A Holanda ocupava, desde 07 de março, o primeiro lugar de um ‘ranking’ dos 41 países concorrentes, cuja classificação é definida pela média de várias casas de apostas, calculada pelo ‘site’ eurovisionworld.com, especializado no concurso.

A Holanda obteve 261 pontos do público e 231 pontos dos júris nacionais, o que perfaz os 492 pontos totais.

No segundo lugar ficou Itália (representada por Mahmood, com o tema “Soldi”), com 465 pontos (253 pontos do público e 212 dos júris), e na terceira posição a Rússia (Sergey Lazarev, "Scream"), com 369 pontos (244 do público e 125 dos júris).

Esta foi a quinta vez que a Holanda venceu o concurso, depois dos triunfos em 1957, 1959, 1969 (ex aequo com Espanha, Reino Unido e França) e 1975.

A final do concurso foi disputada pelos 20 países escolhidos nas semifinais, 10 em cada semifinal, pelos denominados “Cinco Grandes” (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e pelo país anfitrião (Israel).

Portugal falhou na terça-feira a passagem à final, com o representante português, Conan Osíris, e a canção “Telemóveis”, a não passar da primeira semifinal.

Portugal participou a primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014 e 2015, Portugal falhou a passagem à final.

Em 2017, pela primeira vez, Portugal venceu o concurso, com o tema “Amar pelos dois”, interpretado por Salvador Sobral e composta por Luísa Sobral.

Por ter vencido em 2017, no ano passado Portugal foi país anfitrião. Há um ano, em Lisboa, Israel sagrou-se vencedor do Festival Eurovisão da Canção com tema “Toy”, interpretado por Netta.