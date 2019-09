HMB prometem muita energia e música nova no Jardim Fest 2019

As mais lidas

Pode ler a entrevista na íntegra na edição desta sexta-feira, 6 setembro 2019, do jornal Açoriano Oriental

Depois de atuarem na Graciosa e em Santa Maria, os HMB regressam novamente aos Açores, no próximo sábado, para atuarem no Jardim Fest 2019. Sim, temos tido a oportunidade de tocar em várias ilhas dos Açores e, das que conheço, confesso que São Miguel é a minha favorita. Por isso, só pelo sítio, já nos deixa muito contentes irmos aí tocar. Além disso, somos sempre muito bem recebidos pelo público açoriano, logo acho que os ingredientes estão todos reunidos para ser um grande concerto e, de certeza, vai ser uma noite memorável.

