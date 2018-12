Gui Menezes anuncia apoio a 19 projetos de investigação científica

O secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia anunciou, esta quinta-feira, em Ponta Delgada, que foram selecionados 19 projetos de investigação científica alinhados com a Estratégia de Especialização Inteligente da Região (RIS3), no âmbito da segunda 'call', lançada em março, no valor de 3,3 milhões de euros.

Gui Menezes salientou, em nota do do executivo, que, através deste concurso, no âmbito dos projetos de investigação selecionados vão ser contratados no próximo ano 19 doutorados, prevendo-se ainda a contratação de três mestres, cinco licenciados e quatro técnicos.





O secretário regional do Mar, que falava à margem de uma reunião com a Direção do INOVA – Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores, destacou neste concurso a obrigatoriedade de contratação de, pelo menos, um doutorado por projeto, por um período de 24 meses, frisando que esta medida “contribui para os objetivos de promoção do emprego científico” nos Açores.





“Decidimos também aumentar as verbas disponíveis por projeto, que passam a ter um custo máximo elegível de 180 mil euros para três anos, ou seja, mais 30 mil euros do que na edição anterior”, frisou.





Foram selecionados seis projetos científicos na área da Agricultura e Agro-indústria, oito projetos ligados ao Mar e Pescas e cinco na área do Turismo.





O secretário regional salientou que os dois concursos alinhados com a RIS3, que representam, no total, um investimento de 6,3 milhões de euros, abrangeram 41 projetos científicos, permitindo 64 contratações, com destaque para três dezenas de doutorados.