Guerra aberta na Santa Casa de Ponta Delgada

A criação de um roteiro das olarias em Vila Franca do Campo é o motivo da fotografia de capa, onde se faz chamada para a afirmação do Presidente do Governo de que "não passa pela cabeça" que a Região perca eurodeputados. A proposta de criação de uma central de mel em São Miguel é outra das notícias desta edição, onde se revela o carro com que o Campeão dos Açores vai correr no Rallye dos Açores.