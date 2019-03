Gualberto Rita reeleito presidente da Federação das Pescas dos Açores

Entre os objetivos da Federação para o novo mandato está interceder junto do Governo Regional, para a necessidade de reforçar os apoios à frota regional ao nível da segurança e da salvaguarda da vida humana no mar e motorização das embarcações.







Em comunicado, o presidente da FPA lembra que, para além das ações de formação sobre segurança no mar, é necessário dotar as embarcações com melhores equipamentos e ferramentas, sublinhando, por outro lado, que a atual portaria não responde à necessidade de aquisição destes equipamentos por parte dos armadores.