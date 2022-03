Grupos Central e Ocidental dos Açores com aviso amarelo por causa da chuva

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores refere que, de acordo com o IPMA, "uma depressão complexa a norte do arquipélago, com um sistema frontal associado com atividade moderada a forte, provocará um agravamento do estado do tempo particularmente nas ilhas dos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central" (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial).

No grupo Ocidental, o aviso amarelo, estará ativo entre as 00h00 e as 12h00 de sexta-feira, período em que está prevista precipitação por vezes forte e podendo ser acompanhada por trovoada.

No grupo Central, o aviso amarelo vigora entre as 03h00 e as 15h00 de sexta-feira.