Grupo de cidadãos diz que despedimentos não resolvem situação financeira da câmara da Praia da Vitória

“Os funcionários da cooperativa Praia Cultural não são os responsáveis pela delicada situação financeira do município. O problema é mais abrangente, complexo e grave. E permanecerá com ou sem redução de custos. Com ou sem despedimentos. Assistimos hoje a uma degradação progressiva do concelho, a qual tornar-se-á mais acentuada com a falta de recursos humanos em perspetiva”, avançou, em comunicado de imprensa, o grupo independente, que elegeu dois deputados municipais.

A presidente do município da Praia da Vitória (PSD/CDS-PP), Vânia Ferreira, anunciou, na segunda-feira, em conferência de imprensa, que a autarquia iria internalizar até ao final do ano a cooperativa Praia Cultural (CPC), integrando 91 funcionários e despedindo 37, que se somam a outros 35 que já tinham aceitado rescisões por mútuo acordo e a dois absorvidos por entidades externas.

PS e BE criticaram a decisão, enquanto o PSD acusou o PS, que liderou o executivo camarário durante 16 anos, até 2021, de ter levado o município à bancarrota.

Em comunicado de imprensa, o grupo de cidadãos, cujo cabeça de lista às eleições autárquicas foi vereador do PS no anterior mandato, disse que o despedimento de 37 funcionários da cooperativa é uma “opção política”, que não teria tomado.

“A escolha por uma perspetiva exclusivamente economicista, sem olhar à componente humana e social no seu todo, só pode ser justificada pela ânsia de expor politicamente a insustentabilidade financeira a que o Partido Socialista conduziu a Câmara Municipal da Praia da Vitória”, salientou.

Segundo os independentes, os funcionários da cooperativa estão a ser “injustamente usados como bode expiatório face à incapacidade do executivo camarário para encontrar um rumo alternativo, equilibrado e sensato para enfrentar o problema”.

“Durante todo o processo, exigia-se – exige-se – transparência e capacidade de diálogo da parte do executivo. Exige-se que este trabalhe afincadamente no sentido de alcançar um envolvimento efetivo do Governo Regional dos Açores. Exige-se que proporcione condições para que os setores empresariais e associativos do concelho possam tornar-se parceiros da autarquia na busca de melhores soluções”, sublinharam.

O grupo “Esta é a Nossa Praia” defendeu, por outro lado, que o processo de reequilíbrio financeiro do município deve ser “gradual, paciente” e “alheio à impulsividade da guerrilha político-partidária”.

“A Praia da Vitória é hoje um campo de batalha onde predomina a troca de acusações insensatas, partilhadas entre a coligação PSD/CDS-PP e o Partido Socialista. Contudo, os munícipes, as famílias, as empresas e as entidades de caráter associativo, não têm de ser forçosamente as vítimas das questões ‘viscerais’ dos partidos políticos”, vincou.

Segundo os cidadãos eleitores, o plano de reestruturação financeira do município vai prolongar-se por 20 anos, que “não serão fáceis”.

“Trata-se de um plano que despede trabalhadores e, por outro lado, aumentará os apoios financeiros prestados às diferentes entidades do concelho”, apontaram, acrescentando que o documento “não oferece quaisquer garantias aos munícipes relativamente ao aumento do IMI [Imposto Municipal sobre Imóveis] e da Derrama”.

O executivo municipal da coligação PSD/CDS-PP admitiu a possibilidade de despedimentos na cooperativa na sequência de uma auditoria às contas do denominado grupo municipal (Câmara Municipal, Praia Cultura e Praia Ambiente), que identificou um passivo de 33,2 milhões de euros.