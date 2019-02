Greve feminista gera debate e concentração em São Miguel

Esta quinta-feira, pelas 21h30, o Café 3/4, localizado em Ponta Delgada, vai ser espaço da ‘Tertúlia sobre a Mulher e o Trabalho’, uma iniciativa da Associação para a Igualdade e Direitos das Mulheres - UMAR Açores, que antecede a concentração e a marcha que terão lugar no coração da Matriz, no Dia Internacional da Mulher (8 de março).

A mobilização não é inédita, mas em Portugal acabou por não revelar grande expressão quando, no ano passado e pela primeira vez, o protesto foi convocado por plataformas internacionais feministas. Em Espanha, por contraste, a adesão à paralisação envolveu sindicatos e foi de tal ordem que afetou todos os setores de atividade do país.

Ambas as ações decorrem do repto lançado pela ‘Rede 8 Março’ - organização que congrega várias associações feministas do país - para que as mulheres portuguesas adiram à Greve Internacional Feminista, simbolicamente agendada para sexta-feira da próxima semana.