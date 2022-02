'Grémio das 9' com Álamo Oliveira

Segundo nota, além de “aflorar o 25 de Abril, o sismo de 80, a guerra colonial e a emigração, que constituem a inspiração dos seus livros, “O Sábio da Miragaia” remexe em todos esses temas e provoca uma outra meditação sobre o que constitui a forma de encarar a pequenez da ilha, a qual insulariza a própria filosofia do ilhéu”.





Natural da freguesia do Raminho, na ilha Terceira, Álamo Oliveira é sócio fundador do Grupo de Teatro Alpendre (1976), onde foi diretor artístico e encenador, levou a cabo várias exposições individuais e coletivas em Angra do Heroísmo, Ponta Delgada, Lisboa, Porto e Guiné-Bissau, nas décadas de 60 a 80. É autor de uma centena de capas de livros e de várias obras de poesia, romance, conto, teatro e ensaio. Está representado em mais de uma dezena de antologias de poesia e ficção narrativa, em Portugal e no estrangeiro. Tem poesia e prosa traduzidas para inglês, francês, italiano, espanhol, croata, esloveno e japonês.



O romance “Já não gosto de chocolates” foi traduzido e publicado nos Estados Unidos da América e no Japão. “Até hoje, memórias de cão” recebeu o prémio 'Maré Viva', da Câmara Municipal do Seixal, em 1985 e “Solidão da Casa do Regalo” (teatro) recebeu o prémio 'Almeida Garrett', em 1999. A sua obra tem sido publicada na íntegra pela editora Companhia das Ilhas.





Em abril de 2002, a Portuguese Studies Program, da Universidade da Califórnia em Berkeley, convidou-o, na qualidade de 'escritor do semestre', para lecionar a sua própria obra aos estudantes de Língua Portuguesa – sendo o primeiro português a receber tal distinção.





Em 2010, recebeu a Insígnia Autonómica de Reconhecimento da Região Autónoma dos Açores e o Grau de Comendador da Ordem de Mérito da República Portuguesa.