Green Christmas Party está de volta para a sua 8ª edição

A tradicional festa de Natal da J&M Eventos, Green Christmas Party, tem lugar no próximo dia 25 de dezembro pelas 23h59, no Pavilhão do Mar e os bilhetes já se encontram disponíveis.

De acordo com comunicado, o cartaz desta edição é composto por Magazino, Souza, Tape e Bilf à Regional, numa seleção de artistas recheada de talento e de diversidade musical que abrangerá o techno, o house, o electro e o rock.





Diz a organização que a grande figura da noite será Magazino. O Dj português é um dos principais embaixadores da música techno em território nacional e desde a explosão da música eletrónica nos anos 90 que tem andado por todo o Mundo a espalhar o seu sólido conhecimento musical.





Mas Magazino não será, no entanto, o único representante do Techno e do House na Green Christmas Party 2018. Tape é o escolhido para o acompanhar nesta onda sonora e o seu longo trajeto na club music e no experimentalismo eletrónico fazem dele uma das principais caras da cultura techno açoriana, explica a nota.





Souza apresenta-se como o mais internacional Dj açoriano e ao longo dos últimos anos tem percorrido o país, de norte a sul, com as suas atuações eletrizantes. No seu currículo conta ainda com o lançamento do tema “Fall” que já contabiliza mais de 100 mil visualizações no Youtube.





O cartaz fica completo com Bilf à Regional. A banda de covers micaelense irá subir a palco e com eles prometem trazer os melhores clássicos do rock.





Os bilhetes para a Green Christmas Party 2018 já se encontram disponíveis a um preço pré-venda de 8 euros, passando depois para 10 euros no dia do evento.





Explica ainda a organização que foi também criado um Pack Natal Monte Verde Festival que inclui passe geral para o festival por 28 euros, mais 5 euros com campismo, juntamente com a entrada gratuita para a Green Christmas Party.





Os bilhetes estão disponíveis em bol.pt, lojas CTT, Posto de Abastecimento Galp Laranjeiras, Azores Lovers, La Bamba Bazar Store, Bar do Tójó e Bar da Marina da Vila.