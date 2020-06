Governo Regional já recebeu mais de 900 pedidos de adesão ao selo “Clean & Safe Açores”

As inscrições recebidas até agora compreendem as áreas dos empreendimentos turísticos, alojamento local, parques de campismo, pousadas da juventude, agências de viagens, animação turística, guias turísticos, restaurantes, rent-a-car e eventos/congressos, refere nota do executivo.



Para a obtenção do selo “Clean & Safe Açores”, é necessário realizar uma ação de formação online, ministrada com base no Manual de Boas Práticas CovidOVID-19, elaborado em parceria com a Secretaria Regional da Saúde.

As primeiras formações são dirigidas aos empresários da restauração e decorrem hoje e nos dias 8 e 15 de junho, com base no módulo dedicado a este setor, que pode ser consultado em https://clean-safe.azores.gov.pt/resources/docs/Acores-Parte-II.pdf Com esta formação pretende-se sensibilizar as empresas turísticas para os procedimentos de limpeza, higiene e medidas básicas de prevenção e controlo da infeção por Covid-19 e fornecer informações aos participantes que os ajudem a operacionalizar esses procedimentos na realidade e contexto das suas organizações.Após a formação, será entregue a cada participante o kit do respetivo selo, sendo que a sua manutenção implica um compromisso forte por parte de todas as entidades no que diz respeito à concretização e monitorização das ações e das regras subjacentes ao documento.Os interessados podem obter mais informações em https://clean-safe.azores.gov.pt/