"Governo Regional e SATA bloqueiam o desenvolvimento do Pico"

Citado em comunicado, Marco Costa, o novo líder social democrata do Pico, disse em conferência de imprensa,“é inadmissível e incompreensível o número de voos previstos para o verão IATA e, dentro deste, para o período entre meados de julho e meados de setembro”.





Marco Costa afirma que a ilha do Pico “tem sido discriminada pela SATA e pelo Governo dos Açores. E não pode, nos meses de verão, voltar a contar apenas com três voos semanais, nem quatro como aconteceu em 2018 com a marcação, tarde e a más horas, de um voo extraordinário”.





“Grande parte dos passageiros que querem viajar para o Pico tem de passar por outros aeroportos, com todas os constrangimentos que isso acarreta”, criticou, recordando que “esta foi a segunda ilha da Região que mais cresceu no número de passageiros em 2018, com cerca de 15 mil, num aumento de 12,4%”, referiu ainda no mesmo comunicado.





Os social democratas picoenses também reclamam que o número de lugares disponibilizados para reencaminhamentos internos, nomeadamente de São Miguel e Terceira, “seja aumentado, para podermos usufruir das possibilidades trazidas pelas companhias que só voam para esses aeroportos”.





Marco Costa sublinhou a necessidade de, no próximo inverno IATA, “haver um mínimo de três ligações semanais com Lisboa”, lembrando que, em 2017, esses voos “apresentaram uma taxa de ocupação a rondar os 75%. Em junho foi superior a 80%,e em julho e agosto superior a 90%”.





O PSD da ilha do Pico frisou sentir, “todos os dias”, que o PS e o Governo Regional “não estão ao lado das ambições da nossa ilha. É uma postura que fere a coesão regional, e contra a qual vamos continuar a lutar”, concluiu Marco Costa.