Governo Regional dos Açores assegura apoio aos sobrecustos de exportação de gado bovino das Flores

A decisão foi assegurada pelo Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural durante uma reunião que decorreu esta quinta-feira, com a direção da Associação Agrícola da Ilha das Flores, onde reconheceu que os sobrecustos da atividade pecuária são de vital importância para aquela ilha.

“Este apoio surge na sequência da passagem do furacão Lorenzo nos Açores em outubro de 2019, que provocou danos particularmente avultados nas infraestruturas portuárias do grupo Ocidental e, consequentemente, na operação de escoamento de gado bovino oriundo destas ilhas”, frisou o António Ventura.

“Por outro lado, as condições atmosféricas adversas que se verificaram no mês de dezembro até janeiro e que impossibilitaram a ida às Flores do navio “Malena” de forma regular, afetaram também o transporte de gado bovino vivo para exportação”, continuou.

O Secretário Regional considerou que a ausência de transportes marítimos acarretou uma despesa acrescida aos produtores agropecuários da ilha da Flores que tinham planeado exportar os seus bovinos até ao final do ano passado, decorrendo, assim, sobrecustos na alimentação dos animais e no maneio das explorações.

Nesse sentido, o governante disse aos produtores que deverão dirigir-se aos Serviços de Desenvolvimento Agrário da ilha das Flores, no decorrer do mês de fevereiro, no sentido de se candidatarem ao apoio extraordinário, fazendo-se acompanhar dos respetivos documentos comprovativos da exportação do gado bovino.

“Este apoio consiste num valor monetário que o Governo Regional dos Açores vai atribuir por animal/dia de permanência nas explorações agropecuárias no período de atraso da expedição”, conclui António Ventura.