"Governo não autoriza realização do Azores Rallye no mês de maio" é a manchete do Açoriano Oriental

A decisão do Governo dos Açores de não autorizar a realização de eventos desportivos em São Miguel nas próximas três semanas, incluindo o Azores Rallye, devido à situação da pandemia de Covid-19, está em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 15 de abril de 2021.