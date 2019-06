Governo lança linha de crédito de 100ME para descarbonização e economia circular

Os ministérios da Economia e do Ambiente lançam amanhã, quarta-feira, data em que se assinala o Dia Mundial do Ambiente, uma linha de crédito de 100 milhões euros para a descarbonização e economia circular.

Este novo instrumento financeiro vai ser operacionalizado por 10 bancos, nomeadamente o Bankinter, BPI, Caixa Central do Crédito Agrícola, Caixa Económica do Montepio Geral, Caixa Geral de Depósitos, Euro BIC, Millennium BCP, Novo Banco Açores, Novo Banco e Santander Totta.

As condições desta linha vão ser apresentadas pelo ministro adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e pelo ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, na quarta-feira, no Ministério da Economia.

Na cerimónia, serão assinados também os protocolos com os responsáveis dos bancos.