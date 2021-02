Governo e parceiros sociais discutem prioridades na quarta-feira

De acordo com a convocatória enviada aos parceiros sociais pelo Conselho Económico e Social, a pedido do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em análise estarão as "Prioridades da Presidência Portuguesa do Conselho 2021 na área do emprego e assuntos sociais".

Da ordem de trabalhos consta também, como tem sido habitual, o "acompanhamento do ponto de situação da pandemia" da covid-19 e outros assuntos.

A reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) decorre durante a manhã por videoconferência por motivos de segurança sanitária.