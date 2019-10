Governo e Federação Agrícola integram comissão para acompanhar futura PAC

"Será um núcleo mais restrito que o do Conselho Regional de Agricultura e que vai acompanhar todas as fases de desenvolvimento do próximo quadro [comunitário de apoio], que vai entrar numa fase importante", declarou João Ponte, falando à agência Lusa após uma reunião com o presidente da federação dos agricultores açorianos, Jorge Rita.

Ainda de acordo com o governante, o despacho para a criação da comissão vai ser publicado "nos próximos dias" e é de esperar que ainda em novembro decorra o primeiro encontro de trabalho.

Além do executivo e da federação, integrarão a comissão de acompanhamento representantes, por exemplo, da agricultura biológica e grupos de ação local.

"Quanto mais abrangente e quanto mais contributos tiver, teremos uma PAC que sirva melhor o setor e os agricultores, e teremos mais força para reivindicar o que é importante e público, desde logo o reforço do POSEI", o Programa de Opções Específicas para o Afastamento e a Insularidade nas Regiões Ultraperiféricas, acrescentou João Ponte.

O novo quadro comunitário abrange o período entre 2021 e 2027.

Para Jorge Rita, representante dos agricultores açorianos, esta proposta de comissão "vai ao encontro" do que se pretende para a região, sobretudo numa fase em que "não existem eurodeputados dos Açores" no Parlamento Europeu, após a não indicação de um elemento na lista do PSD e a morte do representante socialista no hemiciclo europeu, André Bradford.

"Ficámos fragilizados, mas temos de encontrar soluções e não baixar os braços. Sem os eurodeputados há um espaço em que todos temos de trabalhar em maior proximidade para defender os interesses dos Açores na União Europeia", acrescentou ainda o presidente da Federação Agrícola dos Açores.