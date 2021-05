Governo e ATA preparam reativação dos mercados dos Estados Unidos e Canadá na Ilha Terceira

As ações previstas são já para o Inverno IATA 2021-22 para a ilha Terceira, que historicamente tem demonstrado uma grande atratividade para turistas provenientes destes mercados, quer pela sua componente de oferta cultural e gastronómica, quer pelas diversas atividades de animação turística ao ar livre e no mar oferecidas e, ainda, pelo clima ameno de inverno.

Para além de alinhado com a oferta, o cliente destes mercados é, geralmente, de um segmento sócio-económico que distribui valor adicional na economia dos Açores, pelo que importa relevar e potenciar em termos de captação futura de fluxos turísticos.

Os mercados dos Estados Unidos da América e do Canadá são mercados emissores estratégicos para o destino Açores, tendo nos últimos anos, à exceção do período da pandemia, um comportamento muito positivo e relevante. Em 2019, os Estados Unidos da América posicionaram-se em segundo lugar no ranking dos mercados emissores internacionais para os Açores, com cerca de 290 mil dormidas, e o Canadá em sexto lugar, com cerca de 101 mil dormidas.