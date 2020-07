Governo dos EUA ordena retirada de agentes federais de Portland

Perante uma escalada de violência em algumas cidades norte-americanas afetadas pelas manifestações antirracistas e contra a violência policial, o Presidente Donald Trump decidiu o envio de agentes federais, muitas vezes sem farda, para conter os distúrbios, apesar dos protestos das autoridades locais que criticaram a ingerência de Washington.

Hoje, Kate Brown, governadora democrata do Estado de Oregon – cuja capital, Portland, foi uma das cidades mais afetadas pelas manifestações – que tinha contestado a medida de envio de agentes federais, anunciou que o Governo dos EUA acordou a retirada das forças dessas forças de segurança.

“Após discussões com o vice-Presidente e com funcionários governamentais, o Governo federal aceitou o meu pedido e começará a retirar os seus agentes”, disse Brown, num comunicado hoje divulgado.

“As autoridades estaduais e municipais começarão a garantir a segurança de pessoas e propriedades, especialmente as que cercam edifícios federais e que têm estado sob ataques noturnos, nos últimos dois meses”, acrescentou a governadora.

A par desta medida, o Governo anunciou que enviará agentes federais para três novas cidades, Cleveland, Detroit e Milwaukee, todas lideradas por políticos do Partido Democrata, com o mesmo argumento de restaurar a “ordem e segurança”.

“Estas três cidades estão a viver um aumento perturbador de crimes violentos, especialmente homicídios”, disse hoje o procurador-geral, William Barr.

Contudo, as autoridades de uma dessas cidades já manifestaram a sua preocupação com a chegada dos agentes federais, lembrando os problemas causados em Portland.

“A recente conduta de agentes federais em Portland, Oregon, causa sérias preocupações em Milwaukee, Wisconsin, sobre os objetivos e extensão de uma missão federal na nossa cidade e no nosso Estado”, disseram fontes das autoridades de segurança locais.

Barr esclareceu que serão mantidas as operações de segurança, com agentes federais em várias outras cidades afetadas pelo aumento de violência armada, como Kansas City, Chicago e Albuquerque, todas elas controladas por autarcas democratas.

Em Portland, a saída dos agentes federais será feita de forma faseada, com os primeiros a abandonar as ruas nos próximos dias, depois de o Presidente Trump ter dito que as tropas federais não deveriam deixar a cidade antes de as autoridades locais garantirem a sua segurança.

O uso de agentes federais para controlar manifestações tornou-se um tema político relevante, a poucos meses das eleições presidenciais nos EUA, marcadas para 03 de novembro, com o Presidente e candidato republicano Donald Trump a prometer mais segurança nas cidades que acusa os democratas de não saberem defender; e com o candidato democrata, Joe Biden, a criticar Trump por querer criar um "estado policial" contra a vontade das autoridades locais.