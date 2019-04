Governo dos Açores visita ilha de Santa Maria a partir de segunda-feira

O Governo dos Açores visita segunda e terça feira a ilha de Santa Maria, no âmbito das deslocações oficiais previstas no Estatuto Político-Administrativo da região.

Está previsto no primeiro da visita oficial a assinatura de um protocolo entre a Unidade de Saúde de Ilha de Santa Maria e o Hospital de Ponta Delgada que visa a criação de uma reserva de sangue naquela parcela.

O presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, visita as obras que estão a decorrer de reabilitação do Cinema do Aeroporto, de cerca de 4,5 milhões de euros, integrado na requalificação do património histórico da ilha, bem como o local onde será construído o Parque Fotovoltaico de Santa Maria.

Vasco Cordeiro desloca-se às obras da Incubadora de Empresas do Centro de Desenvolvimento e Inovação Empresarial, orçadas em 2,2 milhões de euros, que permitem recuperar e valorizar as antigas Oficinas Gerais do Aeroporto.

O primeiro dia da deslocação termina com as reuniões do Governo dos Açores com o Conselho de Ilha de Santa Maria e do Conselho do Governo, estando agendado para terça-feira um encontro com a Presidente da Agência Espacial Portuguesa, Chiara Manfletti, bem como uma visita às obras para a instalação da nova antena da Agência Espacial Europeia (ESA), no Monte das Flores.

O chefe do executivo açoriano vai estar na apresentação do projeto de requalificação e modernização do Entreposto Frigorífico de Vila do Porto, que envolve um investimento superior a um milhão de euros e permitirá criar uma sala de processamento de pescado.

Vasco Cordeiro visita o Centro de Atividades de Tempos Livres da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto, na Malbusca, seguindo-se um convívio com crianças e idosos da ilha de Santa Maria.

O programa desta visita estatutária inclui ainda, as visitas dos membros do Governo a diversos investimentos em curso na ilha, além de reuniões com várias entidades de Santa Maria.