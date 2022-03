Governo dos Açores procede às obras de Controlo Higio-sanitário das Termas do Carapacho na Graciosa

Esta ação, que contou com o apoio técnico do serviço de ilha Graciosa da Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações, foi realizada tendo em conta que as Termas do Carapacho contribuem para o posicionamento dos Açores no mapa mundial do Turismo de “Saúde e Bem-Estar”.

As Termas do Carapacho, localizadas num dos locais mais emblemáticos da ilha Graciosa, destacam-se como um dos recursos mais significativos da oferta turística regional, na área do termalismo.

O termalismo integra os trabalhos de revisão do Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores, em curso, com o objetivo estratégico direcionado aos produtos complementares do Turismo de Natureza, por ser um dos produtos turísticos de relevo, que permite diversificar a oferta e atrair novos segmentos de mercado, apto a dinamizar e aumentar os fluxos turísticos para a Região.

Desta forma, reunidas as condições necessárias ao funcionamento do edifício termal e de acordo com o cumprimento das normas e procedimentos definidos pela Autoridade de Saúde Regional, o Governo dos Açores encetará os trâmites necessários ao desenvolvimento do procedimento de contratação pública adequado à concessão da sua exploração.