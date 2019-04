Governo dos Açores manifesta solidariedade e pesar

O presidente do Governo dos Açores manifestou ao seu homólogo da Madeira “a solidariedade e o profundo pesar pelo acidente com um autocarro turístico”, em Santa Cruz, na Madeira.

“Neste momento de dor e de profundo pesar, endereço-lhe, em meu nome, no nome do Governo dos Açores e do povo açoriano, a solidariedade por esta dura provação que atingiu a Região Autónoma da Madeira”, referiu Vasco Cordeiro.

Na mensagem enviada ao presidente do Governo madeirense, Miguel Albuquerque, e no contacto telefónico com o vice-presidente, Pedro Calado, Vasco Cordeiro apresentou “sentidas condolências pelas vidas humanas que se perderam neste acidente”, manifestando-se convicto que a “Madeira saberá, mais uma vez, ultrapassar este fatídico acontecimento que cobre a região de luto”.