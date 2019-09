Governo dos Açores lança concurso público para instalação de parque de arvorismo nas Furnas

A Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, através da Direção Regional dos Recursos Florestais, publicou hoje, em Jornal Oficial, um concurso público com vista à instalação do primeiro parque de arvorismo dos Açores, na ilha de São Miguel.

Este concurso contempla a concessão, por um período de 10 anos, de uma área de 1,6 hectares, correspondente a uma parcela de terreno incluída na Mata da Grená, na margem norte da Lagoa das Furnas, no concelho da Povoação, em resultado de uma decisão aprovada no Conselho de Governo que reuniu na ilha do Pico.

Os parques de arvorismo, compostos por uma série de desafios físicos e mentais acessíveis a pessoas de várias idades, tornaram-se uma tendência mundial, acrescentando valor social, económico e ambiental aos locais onde são instalados.

Num ambiente seguro e controlado, o arvorismo possibilita a travessia de diferentes tipos de plataformas montadas entre árvores, como escadas e pontes suspensas, entre outro tipo de estruturas, proporcionando uma experiência única no seio da Natureza, sem a danificar.

Após a manifestação de interesse por parte de um privado em instalar na ilha de São Miguel um parque de arvorismo, ainda na anterior legislatura, o Governo Regional analisou e da ponderação feita resultou a decisão de concessionar, através de concurso público, um terreno com vista à instalação deste tipo de equipamento, face aos benefícios que daí advêm, como, por exemplo, uma maior valorização e divulgação do espaço florestal, uma nova oferta turística e consequente criação de empregos.